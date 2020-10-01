Более 35 тысяч новобранцев из ЗВО планируют отправить в армию этой осенью

Одна из важнейших задач - не допустить распространения ковида в войсках Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новобранцы из 26 регионов Западного военного округа до конца года отправятся в армию. В общей сложности на воинскую службы в осенний призыв планируют направить свыше 35 000 молодых людей. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник организационно-мобилизационного управления Западного военного округа полковник Юрий Брезгин. Он отметил, что одна из важнейших задач сегодня не допустить в войсках распространения коронавируса.

- Эту призывную кампанию мы будем проводить, используя опыт весенней, - подчеркнул он. - Тогда для доставки призывников в войска всем выдавались маски и перчатки. На месте новобранцев встречали на специальных машинах, которые до этого прошли дезинфекцию. Можно точно сказать, что занесения коронавируса в войска не допущено.

Кроме того, прежде, чем отправить на службу, каждому призывнику делают экспресс-тест на ковид. И только после этого допускают до медосмотра и психологической проверки. Если тест окажется положительным, всю команду новобранцев отправляют обратно – на карантин.

Напомним, что весенний призыв в этом году начался 1 апреля, однако из-за пандемии в войска новоиспеченные солдаты уехали только в мае. Всего весной были мобилизованы свыше 46 тысяч человек.