Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Во «Вконтакте» заблокировали группу по продаже детей в Санкт-Петербурге

На сообщество пожаловалась детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
"Вконтакте" заблокировала сообщество, где беременные женщины пытались продать своих детей.

"Вконтакте" заблокировала сообщество, где беременные женщины пытались продать своих детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальная сеть «Вконтакте» заблокировала группу «Отдам ребенка в хорошую семью», в которой мамочки продавали собственных детей. На сообщество наткнулась детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина, которая потребовала провести незамедлительную проверку. В результате группа с маргинальными матерями тут же пропала.

- Данное сообщество уже заблокировано. «ВКонтакте» выступает категорически против деятельности подобных групп. Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе соцсети.

«КП-Петербург» успела заглянуть в группу до ее блокировки. В целом, там было несколько десятков объявлений о продаже детей с различными комментариями. Многие осуждали матерей. Но некоторые поддерживали их решение.

- Я перенесла кучу операций, уйму денег потратила. Но своих детей нет, и уже не будет. А очень хочется в 42 года! В детском доме либо взрослых инвалидов предлагают, либо отказывают, так зарплата маленькая и дом маленький. Как таким, как я, еще заиметь ребенка? Как по-вашему, скажите, пожалуйста? Я тоже хочу стать мамой и воспитывать детишек! – восклицает женщина.

Напомним, ранее «Комсомолка» попыталась разобраться, почему китайцы так охотно едут в Санкт-Петербург за малышами от суррогатных матерей.

ЧП