Во «Вконтакте» заблокировали группу по продаже детей в Санкт-Петербурге

"Вконтакте" заблокировала сообщество, где беременные женщины пытались продать своих детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальная сеть «Вконтакте» заблокировала группу «Отдам ребенка в хорошую семью», в которой мамочки продавали собственных детей. На сообщество наткнулась детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина, которая потребовала провести незамедлительную проверку. В результате группа с маргинальными матерями тут же пропала.

- Данное сообщество уже заблокировано. «ВКонтакте» выступает категорически против деятельности подобных групп. Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе соцсети.

«КП-Петербург» успела заглянуть в группу до ее блокировки. В целом, там было несколько десятков объявлений о продаже детей с различными комментариями. Многие осуждали матерей. Но некоторые поддерживали их решение.

- Я перенесла кучу операций, уйму денег потратила. Но своих детей нет, и уже не будет. А очень хочется в 42 года! В детском доме либо взрослых инвалидов предлагают, либо отказывают, так зарплата маленькая и дом маленький. Как таким, как я, еще заиметь ребенка? Как по-вашему, скажите, пожалуйста? Я тоже хочу стать мамой и воспитывать детишек! – восклицает женщина.

Напомним, ранее «Комсомолка» попыталась разобраться, почему китайцы так охотно едут в Санкт-Петербург за малышами от суррогатных матерей.