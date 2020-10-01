Футболисты «Зенита» остались довольны жеребьевкой группы Лиги чемпионов

Зенитовцы прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Фото: vk.com/zenit

Футболисты «Зенита» ожидаемо тепло встретили результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, команде из Санкт-Петербурга достались вполне сильные, но проходимые коллективы, которые не сравнятся с европейскими грандами вроде «Баварии» и «Реала» - немецкая «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

По словам Малкома, в Лиге чемпионов нет ни одной легкой игры, но ожидания у него благоприятные.

- Мы готовы к тому, чтобы провести отличный сезон, в том числе, и в Лиге чемпионов УЕФА. Наша цель - выйти из группы, - цитируют бразильца в пресс-службе «Зенита».

Полузащитник Магомед Оздоев считает соперников равными по силе.

- Жеребьевка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал – равная. Играть в ней будет очень интересно, - считает зенитовец.

С ним согласен и Вильмар Барриос. Как уверен колумбиец, у команды будут все возможности выступить на 5 баллов.

- У нас отличная группа и еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны, - сказал Барриос.