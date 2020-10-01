«Шансы у нас есть»: Семак оценил итоги жеребьевки «Зенита» в Лиге чемпионов

Семак прокомментировал результаты жеребьевки "Зенита" в Лиге чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сергей Семак оценил жеребьевку группы «Зенита» в Лиге чемпионов 2020/2021 как нормальную. Как считает главный тренер сине-бело-голубых, со всеми командами можно играть на равных и бороться за выход в 1/8 финала. При этом Семак ставит выше других «Боруссию», которая смотрится предпочтительнее других соперников – «Брюгге» и «Лацио».

- Я думаю, нормальная жеребьевка. Ее итог мог быть как лучше, так и хуже. Слабых команд в ней нет. Дортмундская «Боруссия» смотрится предпочтительнее остальных команд. «Лацио» неплохо выглядел в прошлом чемпионате Италии. Вместе с «Аталантой» он набрал одинаковое количество очков, и лишь по дополнительным показателям римляне стали четвертыми. «Брюгге» - тут чуть легче, но это тоже очень приличная команда, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».

Напомним, что результаты жеребьевки положительно оценили и футболисты петербургского клуба.