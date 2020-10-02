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Больницу имени Семашко оштрафовали на 100 тысяч рублей за массу нарушений по коронавирусу

В медучреждении не регистрировали всех пациентов с COVID-19 и даже не проветривали помещение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Больницу имени Семашко Санкт-Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Больницу имени Семашко Санкт-Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пушкинский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей Горбольницу имени Семашко в Санкт-Петербурге. Причина тому – масса нарушений во время пандемии коронавируса. Роспотребнадзор тщательно проверял медучреждение с 20 мая по 17 июля. Претензий за это время накопилось немало: не соблюдались режимы температуры, проветривания, обеззараживания воздуха, не говоря об отсутствии мыла в туалете и журналов о проведении генеральных уборок.

- Одно из главных замечаний касалось того, что в медучреждении не обеспечили регистрацию всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди пациентов гериатрического отделения и отделения сестринского ухода, а также регистрацию изменения диагноза, выздоровления и летальных исходов в установленном порядке, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель больницы имени Семашко вину признал частично, но это не помогло избежать вполне жесткого наказания. Напомним, с 12 сентября медучреждение вновь стало стационаром и теперь принимает больных коронавирусом.

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