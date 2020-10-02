«Метрострой» договорился с Москвой и может спастись от банкротства

"Метрострой" смог договориться с московским заказчиком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Метрострой» получил шанс выжить. Компания, которой финансовые проблемы не позволили завершить в срок даже гарантийный ремонт станции «Зенит», могла вообще прекратить существование. Большой контракт на семь миллиардов рублей в петербуржцами грозили разорвать столичные заказчики. Однако «Метрострою удалось с ними договориться.

- 2 октября заключено допсоглашение к контракту. Оно касается порядка расчета стоимости выполняемых работ, возможности их изменения, а также новые сроки завершения работы, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Метростроя».

Напомним, что по контракту с АО «Управление развития строительных технологий» петербургские строители должны были проложить участок московской подземки от станции «Можайская» до переходной камеры за «Давыдково».

В январе 2020 года в столицу даже был отправлен проходческий щит «Надежда». Поначалу работы выполнялись в срок, но затем начались проблемы. В начале сентября 2020 года москвичи заявили о разрыве контракта.