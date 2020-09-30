Открытие станции метро «Зенит» перенесли на декабрь

Станцию "Зенит" откроют не раньше середины декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Зенит», она же бывшая «Новокрестовская», откроется для пассажиров не ранее декабря. Причиной называются финансовые трудности «Метростроя», который выполняет гарантийный ремонт вестибюля.

- Новый срок открытия - декабрь. Есть концепция по обновлению внешнего вида станции, предложенная футбольным клубом «Зенит», которая сейчас находится на рассмотрении, - рассказали газете «Петербургский дневник» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Там отметили, что новое оформление станции в зенитовском дизайне не ляжет бременем на городской бюджет - все за свой счет сделает клуб.

Правда, в декабре метро откроется в прежнем виде, а новое убранство вестибюля станции «Зенит» появится не раньше следующего года.

Напомним, что станции «Беговая» и «Новокрестовская» были построены к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Позднее на них образовались протечки, а облицовка вестибюлей отвалилась и потребовала ремонта. Гарантийные работы возложили на «Метрострой».