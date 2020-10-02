Пропала огромная база данных клиентов крупнейшей сети секс-шопов России

Владелец "Розового кролика" обратился в полицию с заявлением о пропаже базы данных клиентов. Фото: facebook.com/pinkrabbit.ru

Владелец «Розового кролика», крупнейшей сети секс-шопов в России, заявил о пропаже огромной базы данных клиентов. О локальном ЧП Максимилиана Лапина «Комсомолке» стало известно от источника в правоохранительных органах. Бизнесмен боится, что реальные имена покупателей утекут в интернет.

- От собственника магазинов «Розовый кролик», гражданина Лапина, поступило заявление в полицию Приморского района Санкт-Петербурга о пропаже базы данных клиентов. Других подробностей нет. Сотрудники МВД разбираются в деле, - передает источник «КП-Петербург».

Сам Максимилиан Лапин еще никак не комментировал на публике пропажу базы данных. Напомним, ранее владелец «Розового кролика» выставил свой бизнес на продажу якобы из-за убытков от ограничений по коронавирусу. За сеть магазинов, расположенных по всей стране, Лапин планировал получить 271 миллион рублей, но, видимо, дал задний ход.