В Ленобласти молодому мужчине поездом отрезало обе ноги

На станции Нурма мужчине отрезало ноги поездом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще один трагический случай на железной дороге произошел в Ленинградской области за последние дни. На этот раз ЧП случилось в Тосненском районе, у станции Нурма. Здесь местному жителю составом отрезало обе ноги.

- Утром 5 октября в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Нурма электропоездом травмирован мужчина. Позднее он доставлен в больницу с диагнозом: травматическая ампутация обеих голеней, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Как оказалось, пострадавшим был 34-летний житель Тосненского района. Будучи в нетрезвом состоянии, он перебегал дорогу перед поездом, причем в неположенном месте.

Из-за опьянения мужчина споткнулся и упал. Машинист электрички резко дал по тормозам, но многотонная махина переехала человека. Мужчина остался жив, но лишился ног. По свидетельствам очевидцев, он не сразу понял, что произошло.

Напомним, что на прошлой неделе в Ленобласти без ноги осталась пенсионерка, пытавшаяся пролезть под составом.