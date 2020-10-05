Рекордная смертность зафиксирована в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге

За сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге умерло рекордное количество человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередную рекордную смертность зафиксировали в Санкт-Петербурге. В этот раз речь идет о минувшем сентябре 2020 года. В этот месяц в Северной столице умерло 5739 человек. Такого высокого уровня летальных исходов в городе на Неве не было за все сентябри последние 10 лет, сколько ведется статистика органами ЗАГС.

- Государственная регистрация смерти в сентябре 2020 года подтвердила 5739 случаев летального исхода. Ближайший «преследователь» – сентябрь 2011 года с 5230 смертями, - гласят обновленные данные комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Напомним, ранее Санкт-Петербург обогнал даже Москву по числу умерших от коронавирусной инфекции. При этом эксперты «Комсомолки» призывают не сеять панику и объясняют такую статистику, например, тем, что в Северной столице проживает куда больше пенсионеров, которые входят в группу риска и, соответственно, погибают от COVID-19.