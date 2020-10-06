Новая Голландия переходит на зимний режим работы и готовится к открытию катка

Новая Голландия объявила о подготовке к зимнему сезону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая Голландия объявила о начале подготовки к зимнему сезону и открытию катка. Из-за этого на острове закроют большой газон, любимый многими посетителями и новенькую спортивную площадку для стритбола. Однако в общественном пространстве остаются и другие места притяжения.

- Посетители по-прежнему могут гулять в травяном саду и на Садовой аллее, играть в петанк (игра с бросанием металлических шаров – Прим.Ред.) и пинг-понг, читать книжку в кресле на малом газоне и весело проводить время с детьми на площадке «Фрегата». Парк открыт с 9:00 до 22:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 23:00 с пятницы по воскресенье, - сообщили в пресс-службе Новой Голландии.

Ранее «Комсомолка» писала об ажиотаже на острове после послаблений по коронавирусу. Напомним, Новая Голландия открылась 29 июня, сняв с себя «оковы» санитарных ограничений, и встретила очереди желающих попасть внутрь.