Число автобусов без кондукторов хотят увеличить в Санкт-Петербурге

Новые маршруты автобусов хотят включить в зону тестирования бескондукторной системы обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге хотят расширить зону тестирования автобусных маршрутах без кондукторов. Напомним, «Комсомолка» ранее выяснила, что эксперимент зарекомендовал себя с положительной стороны. Лишь каждый десятый пассажир автобусов №85 и №143, а также троллейбуса №23 оказывался «зайцем». При этом, если у людей не было проездной карты или билета, то водители всегда без проблем принимали наличку во время остановок. Теперь СПб ГКУ «Организатор перевозок» планируют продолжить тесты.

- Совместно с комитетом по транспорту и государственными перевозчиками мы рассматриваем еще с десяток маршрутов в северных районах города – Выборгском, Калининском и Приморском для включения в зону тестирования, - сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Добавим, что на маршрутах транспорта, где отказались от кондукторов, усилили работу контроллеров.