Дефицит бюджета Санкт-Петербурга могут сократить на 11 миллиардов

Смольный подкорректирует бюджет в сторону меньшего дефиуита. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год может оказаться не таким большим, как думали раньше. Если в июле проект главного финансового документа города был одобрен депутатами с нехваткой 111 миллиардов, то теперь его планируют сократить до 100. Об этом говорится в обновленном проекте бюджета, опубликованном на сайте Смольного.

Согласно проекту постановления «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», доходы окажутся на 36 миллиардов выше, чем ожидалось и вырастут до 610 миллиардов рублей.

Одновременно вырастут и расходы, они составят 710 миллиардов (+25 к прошлому варианту). Таким образом, общий дефицит бюджета Санкт-Петербурга сокращается на 11 миллиардов рублей.

При этом основной вектор трат - адресная программа по строительству объектов социальной сферы, здравоохранения и образования. Этот пункт должен остаться неизменным.