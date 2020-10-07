Штрафы за незаконную торговлю ужесточат в Санкт-Петербурге

В Петербурге хотят ввести штрафы за установку ларьков и киосков без договора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского ЗакСобрания на заседании в среду, 7 октября, обратились к проблеме незаконной торговли. А именно – поддержали введение штрафов для владельцев ларьков, у которых не заключен договор на их размещение. Инициативу приняли в первом чтении.

Напомним, что размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Петербурге разрешено только в определенных местах – согласно специальной схеме. Те, кто размещает там ларьки, киоски и палатки, должны заключить соответствующий договор. Но штрафы в городе предусмотрены только для тех, кто размещает свои объекты в неположенных местах. А вот для тех, кто ставит ларек на «правильном» месте, но при этом не имеет никакого договора, – нет.

– Это абсурдная ситуация. Нам нужно устранить этот пробел в правоприменительной практике, – отметил один из авторов законопроекта, депутат ЗакСа Александр Рассудов. – Это очередной этап в нашей планомерной борьбе с несанкционированной торговлей.

Штраф для тех, кто ставит НТО в разрешенных местах, но без договоров депутаты предлагают следующий. Гражданам – от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч, юридическим лицам – от 50 до 200 тысяч рублей.