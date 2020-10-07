Комздрав объяснил аномальный рост смертности от психических расстройств в Санкт-Петербурге

В комздраве попытались объяснить аномальный рост смертности от психических расстройств в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал аномальный рост смертности от психических расстройств в городе. Напомним, число людей, скончавшихся от данного заболевания, выросло на 447% за период с января по сентябрь 2020 года. Известно, что таких случаев зарегистрировано 12. При этом за аналогичный период 2019 года подобных смертей было только три.

- Как считает главный внештатный специалист-психиатр комитета по здравоохранению Александр Софронов, число смертей от психических расстройств резко выросло в городе в 2020 году, возможно, из-за того, что в стационары поступают все больше лиц пожилого и старческого возраста, которые при этом страдали деменцией. В процентном отношении от общего числа смертей эти случаи составляют меньше 0,03%, - сообщили в пресс-службе комздрава Санкт-Петербурга.

А вот эксперты, с которыми побеседовала «Комсомолка», не исключили, что и коронавирус может вызывать долгие неврологические расстройства, а изоляции из-за пандемии ведут за собой стресс и болезни.