В больницах Санкт-Петербурга осталось только 11% свободных мест для ковид-пациентов

Госпиталь в Ленэкспо начнет принимать пациентов с 12 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В больницах Санкт-Петербурга осталось всего 11% свободных коек для приема пациентов с коронавирусом. Об этом журналистам заявил первый замглавы Комитета по Здравоозранению Андрей Сарана. В Смольном уже предупредили, что если ситуация станет критической, то придется вводить жесткие карантинные меры.

- К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю – почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций, - заявил 8 октября губернатор города Александр Беглов.

Глава Северной столицы отметил, что всем петербуржцам без исключения надо соблюдать правила - носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте, стараться избегать людных мест и, по возможности. перейти на удаленный режим работы.

Школьников также оградили от посещения массовых мероприятий, а людям старше 65 посоветовали оставаться дома. Все для того, чтобы сберечь себя и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, что с 12 октября больных вновь начнет принимать госпиталь в Ленэкспо.