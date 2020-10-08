В метро не заметили снижения пассажиропотока после просьбы Смольного уйти на удаленку

В метро Петербурга по-прежнему полно народу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Призывы перейти на удаленный режим работы, с которым власти Санкт-Петербурга обратились к работодателям, судя по всему были услышаны не слишком хорошо. По крайне мере, в общественном транспорте совсем не заметили уменьшения числа пассажиров.

- В сутки метрополитеном пользуется около двух миллионов человек, - заявили «Мойке 78» в пресс-службе подземки.

Другими словами, падения пассажиропотока здесь нет. В наземном транспорте также полно народа, но перевозчики оказались неготовы оценить динамику изменений количества суточных поездок.

В Горэлектротрансе отметили, что из-за работ по ремонту линий на Охте отменены или ограничены маршруты нескольких трамваев, поэтому цифры будут некорректными, а в Пассажиравтотрансе предложили подождать несколько дней, чтобы изменения были заметны.

Напомним, что 8 октября губернатор Санкт-Петербурга еще раз призвал горожан к соблюдению санитарных норм и призвал перейти на удаленный режим работы.