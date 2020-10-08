Три препарата от коронавируса появились в аптеках Санкт-Петербурга

В аптеки Санкт-Петербурга поступили три препарата от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три препарата от коронавируса наконец-то поступили в аптеки Санкт-Петербурга. Однако они пока есть не во всех сетях да и продают их только по рецепту лечащего врача.

- По словам первого замглавы городского комитета по здравоохранению Андрея Сараны, в некоторых аптеках уже есть препараты «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», одобренные Миздравом РФ, - рассказали «Комсомолке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Напомним, как выяснили журналисты «КП», чудо-таблетки влетят горожанам в копеечку. Некоторые препараты стоят дороже месячного продуктового набора, о чем рассказали в аптеках. Ряд фармацевтов советуют брать эти лекарства только в том случае, если некуда девать деньги.

Добавим, что журналистам показали обновленный временный госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо». Зараженных инфекцией туда начнут госпитализировать уже с 12 октября. Условия в госпитале теперь куда лучше, чем в пик пандемии минувшей весной.