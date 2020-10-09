Звезда Instagram купила историческую «дачу с привидениями» в Шуваловском парке

Инстадива купила Дачу Месмахера 1870 года постройки. Фото: Российский аукционный дом

«Дачу с привидениями» в Шуваловском парке на севере Санкт-Петербурга все-таки продали с аукционных торгов. Напомним, изначально за Дачу Месмахера просили 4,3 миллиона рублей. Памятник деревянного зодчества в итоге приобрела звезда Instagram, визажист Рада Русских. Девушка призналась, что решение она приняла спонтанно, при посадке в самолет в Пулково.

Новая хозяйка пока не знает, как монетизировать дом-памятник в будущем. Фото: instagram.com/radarusskikh/

- На данный момент это меценатский жест, потому что куплен дом спонтанно и необдуманно. Но есть желание отреставрировать и сохранить. Как его монетизировать и окупить реставрацию, я на данный момент не представляю. Думаю, что Дача Месмахера сама выбрала меня в хозяйки и уверена, что это лучший вариант. Обожаю тайны, мистику и готику, - пишет Рада Русских в Instagram.

По словам инстадивы, прошлый владелец, выиграв дачу на аукционе, внезапно умер, так и не успев вступить в право собственности. Это дополнительно нагоняет мистики к памятнику федерального значения, но новую хозяйку никак не пугает. Она обещает стать лучшими друзьями с КГИОП Санкт-Петербурга, чтобы реставрация проходила по всем канонам.