Вспышка смертей от коронавируса зафиксирована в Санкт-Петербурге

Серьезный прирост смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередную вспышку смертей от коронавируса зафиксировали медики в Санкт-Петербурге. По данным на 10 октября 2020 года, в городе 36 человек скончались от опасной инфекции. Это рекорд за последние три месяца. Пик летальных исходов пока что датируется 27 июня – 57 смертей.

- Также за прошедший день медики выявили еще 501 случай заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге. Итого всего с начала пандемии заболели 47 063 человек, скончались 3 220, а выздоровели от инфекции – 31 098, - передает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Под наблюдением медиков в Северной столице сейчас 3 381 человек. Из них 21 пациент лежит в обсерваторе, 1 057 объявлены контактными, а 2 303 сидят на самоизоляции. К сожалению, в городе продолжается рост заболеваемости. Из-за этого Смольный продлил все действующие запреты до начала зимы.