Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года: Действующие запреты остаются до декабря, а бизнесменам ставят ультиматум

Власти продлили режим самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Губернатор Александр Беглов решил продлить режим самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником.
Нового в документе не так много, поскольку Смольный просто оставил все действующие запреты вплоть по 29 ноября. Это, например, масочный режим и соцдистанция в общественных местах, заполняемость залов в кинотеатрах на 50%, рекомендация работать на удаленке, а также совет горожанам старше 65 лет не выходить из дома и пользоваться услугами волонтеров и так далее. Что поделать, ведь даже в комздраве не знают, когда прекратится осенний рост заболеваемости инфекцией.
Неудовлетворительная статистика по коронавирусу налицо. Фото: "Яндекс"
Однако без новостей не обошлось. Во-первых, бизнесу поставили ультиматум. Простыми словами – или вы неукоснительно соблюдаете меры безопасности по коронавирусу или мы аннулируем у вас QR-код, позволяющий работать во время пандемии. Напомним, одна из распространенных претензий к владельцам магазинов и ТЦ – плохой контроль за ношением масок среди посетителей.
Во-вторых, власти продлили ежемесячные пособия на школьников до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Все для того, чтобы избежать столпотворения в многофункциональных центрах и риска заражения коронавирусом.
- Также для обеспечения безопасности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактики совершаемых ими правонарушений продолжится предоставление им социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях соцобслуживания системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - добавляют в Смольном.
Добавим, что под угрозой может оказаться проведение в городе различных массовых мероприятий - теннисного турнира St. Petersburg Open, Международного культурного форума и Недели моды St. Petersburg Fashion Week.