Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года: Действующие запреты остаются до декабря, а бизнесменам ставят ультиматум

Власти продлили режим самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов решил продлить режим самоизоляции в Санкт-Петербурге с 9 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником.

Нового в документе не так много, поскольку Смольный просто оставил все действующие запреты вплоть по 29 ноября. Это, например, масочный режим и соцдистанция в общественных местах, заполняемость залов в кинотеатрах на 50%, рекомендация работать на удаленке, а также совет горожанам старше 65 лет не выходить из дома и пользоваться услугами волонтеров и так далее. Что поделать, ведь даже в комздраве не знают, когда прекратится осенний рост заболеваемости инфекцией.

Неудовлетворительная статистика по коронавирусу налицо. Фото: "Яндекс"

Однако без новостей не обошлось. Во-первых, бизнесу поставили ультиматум. Простыми словами – или вы неукоснительно соблюдаете меры безопасности по коронавирусу или мы аннулируем у вас QR-код, позволяющий работать во время пандемии. Напомним, одна из распространенных претензий к владельцам магазинов и ТЦ – плохой контроль за ношением масок среди посетителей.

Во-вторых, власти продлили ежемесячные пособия на школьников до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Все для того, чтобы избежать столпотворения в многофункциональных центрах и риска заражения коронавирусом.

- Также для обеспечения безопасности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактики совершаемых ими правонарушений продолжится предоставление им социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях соцобслуживания системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - добавляют в Смольном.

Добавим, что под угрозой может оказаться проведение в городе различных массовых мероприятий - теннисного турнира St. Petersburg Open, Международного культурного форума и Недели моды St. Petersburg Fashion Week.