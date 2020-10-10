Филиал музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Московском парке Победы

Филиал музея обороны и блокады Ленинграда создадут в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. Фото: Пул78

В Московском парке Победы откроют филиал музея обороны и блокады Ленинграда. Он разместится вместо бывшего кинотеатра «Глобус» - в главном павильоне зеленой зоны. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения парка, которому 7 октября исполнилось 75 лет. В рамках праздника там появилась выставка военной техники и поискового отряда «Линия фронта».

Жители района с размахом отметили 75-летие парка. Фото: Пул78

- В этом году фонтан «Слава» на аллее Героев полностью реконструировали. А скоро в главном павильоне парка появится полноценный филиал блокадного музея, - сообщили в пресс-службе Смольного.

СПРАВКА «КП»

Московский парк заложили 7 октября 1945 года в Санкт-Петербурге между улицами Бассейной и Кузнецовской. Его создавали тысячи ленинградцев. Сначала они разбивали завалы, затем осушали болотистые участки, а следом прокладывали аллеи. В 2020 году площадь парка выросла в 7 раз и составляет 67 гектаров. Сейчас там можно встретить около 100 видов деревьев и кустарников.