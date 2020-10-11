Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга

Первые партии вакцины уже прибыли в Санкт-Петербург. Но выдают их пока только медработникам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2, по мнению многих ученых, могла бы существенно приблизить окончание эпидемии. Однако этого момента, судя по всему, придется подождать – как рассказали «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 11 октября, в городском комитете по здравоохранению, четкого понимания, когда можно будет становиться в очередь «на прививку», по-прежнему нет.

- Точных сроков пока нет, - уточнили в ведомстве. – Она может начаться в декабре или январе – это зависит от поставок по линии Министерства здравоохранения.

Напомним: ранее в Санкт-Петербурге началась вакцинация медицинских работников. Первыми чудо-препарат получили сотрудники городской клинической больницы № 40 и городской клинической инфекционной больницы имени Боткина, непосредственно работающие с «ковидными» пациентами в красных зонах.