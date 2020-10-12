69 классов в 33 школах Санкт-Петербурга отправлены на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

69 классов в 33 школах ушли на удаленку в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по образованию Санкт-Петербурга привел новые данные по ситуации с классами, отправленными на дистанционное обучение из-за вспышки респираторных заболеваний, в том числе коронавируса.

- На сегодня в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты три группы в трех детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 69 классов в 33 школах, - сообщает пресс-служба Комобра.

Напомним, что 12 октября был почти установлен рекорд по заболеваемости в Санкт-Петербурге за все время. В понедельник подтверждены еще 538 случаев заражения, что всего на три меньше, чем в пиковый день 15 мая (541).

Власти города уже отмечали, что при резком росте числа заражений и высоком уровне заполняемости инфекционных стационаров, придется вводить жесткие ограничения. Но в Смольном еще раз просят петербуржцев соблюдать карантинные меры, носить перчатки и маски. Тогда массового режима самоизоляции удастся избежать.