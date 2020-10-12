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Мать ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой опротестует приговор убийце дочери

Решение по громкому делу было вынесено 12 октября
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мать убитой активистки считает приговор слишком мягким.

Мать убитой активистки считает приговор слишком мягким.

Фото: СОЦСЕТИ

Мать ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой намерена опротестовать приговор убийце ее дочери, который 12 октября вынес Московский районный суд Петербурга. Женщина не удовлетворена степенью наказания, которое получил 30-летний знакомый погибшей.

- Суд установил, что в ночь на 21 июля 2019 года Волнянко, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище, - сообщала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подсудимый вину признал и раскаялся в преступлении. Мотивом расправы он назвал личное оскорбление, которое ему нанесла женщина. Суд назначил мужчине 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

Однако родные Григорьевой не согласились с мягким, по их мнению, вердиктом, о чем они рассказали «КП-Петербург». И теперь мать активистки намерена добиваться его ужесточения. Напомним, что по статье «Убийство» преступнику грозило до 15 лет лишения свободы.

Криминал