Убийце петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой вынесли приговор

Елену Григорьеву зарезали в ночь на 21 июля 2019 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 30-летнему Алексею Волнянко, который в июле 2019 года зарезал ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву. Тело погибшей было в кустах у дома на Пулковском шоссе, в котором она жила.

- Суд установил, что в ночь на 21 июля 2019 года у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, Волнянко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной преступления оказалась не общественная деятельность активистки, а банальная бытовая ссора. После совместного вечера со знакомым, 41-летняя женщина жестоко высмеяла его мужские возможности, как физические так и финансовые. Это произошло во время похода за спиртным.

Сам Волнянко, работавший кладовщиком в магазине бытовой техники, вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему 8 лет и один месяц лишения свободы.