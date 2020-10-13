Полиция раскрыла убийство с расчленением мужчины, ногу которого нашли в реке Екатерингофка в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленинии мужчины, ногу которого выловили рыбаки в реке Екатерингофка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла очередное убийство с расчлененкой. В конце сентября 2020 года из реки Екатерингофка рыбаки выловили мешок, в котором находилась человеческая нога. Проведя экспертизы, правоохранители установили ее владельца, а также вышли на подозреваемого убийцу. Об этом в МВД по Северной столице рассказали во вторник, 13 октября 2020 года.

- В ходе проведенной генетической экспертизы установлено, что останки принадлежат без вести пропавшему 37-летнему мужчине, который 5 сентября 2020 года ушел на работу на завод, расположенный на проспекте Обуховской обороны, после чего пропал, - рассказали в полиции.

Через несколько дней после пропажи мужчины, его 40-летняя жена обратилась в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что в день пропажи мужчина поссорился на работе с коллегой 33-летним коллегой. Находясь на территории цеха тот ударил свою жертву ножом, после чего, чтоб сокрыть преступление, расчленил мужчину, разложил его останки по капроновым мешкам и выбросил в воду на прилегающей к заводу акватории.

В понедельник, 12 октября, подозреваемого задержали у дома 38 по проспекту Обуховской обороны. Сейчас ему грозит до 20 лет тюрьмы за кровавую расправу.