Первый снег в Ленобласти ждут уже 15 октября

В Ленобласти снег ждут уже 15 октября, а в Петербурге пока таких прогнозов нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже 15 октября жители Ленинградской области смогут порадоваться первому снегу. Впрочем, он будет мокрый и пройдет на пару с дождем. К тому же, далеко не во всех районах. Тем не менее, водителям стоит быть внимательными к изменениям погоды. Об этом из предупреждают в МЧС.

- 15 октября на территории Ленинградской области местами на востоке ожидается дождь с мокрым снегом, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на петербургский гидрометцентр.

Учитывая, что в таких погодных условиях видимость сильно падает, а сами дороги покрываются скользкой слякотью, водителей призывают к осторожности и просят не превышать скорость, а также держать дистанцию.

Что касается Петербурга, то здесь пока снега не ждут.

- Ближе к выходным начнется похолодание. Ветер сменится на северный и северо-восточный, и температура упадет. Днем будет +5...+7, а ночью +1...+3, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

А вот со следующей недели по ночам возможны и заморозки.