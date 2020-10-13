Полиция будет требовать ареста молодого уроженца Дагестана, устроившего ДТП, в котором погибла мать троих детей

МВД будет требовать ареста бесправника, устроившего жуткое ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский Главк будет требовать ареста до суда молодого уроженца Дагестана, который устроил смертельное ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. В аварии трагически погибла мать троих маленьких детей, которая шла с мужем домой.

- 11 октября 2020 года 18-летний студент колледжа Юсуп, не имея водительских прав, сел за руль «Лады» своего брата. Около 22 часов на скорости под 100 км/ч молодой человек попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора перекресток и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам свидетелей аварии, от страшного удара 36-летняя женщина погибла на месте. Ее муж выжил чудом.

Пролетевшая дальше «Лада» врезалась в такси, в котором ехала мать с 11-месячной дочкой. Они обе и таксист пострадали и были госпитализированы. Самого молодого бесправника также отправили в больницу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.