Смольный предложил шесть форм проездных для метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге могут появиться шесть разных форм проездных для метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту опубликовал проект постановления, в котором чиновники хотят утвердить обязательные реквизиты для проездных билетов в метро Санкт-Петербурга. Документ пока что проходит антикоррупционную экспертизу.

Итак, речь идет о шести формах проездных. Первым-наперво – жетоны. Они однозначно останутся в подземке. Использовать их можно хоть когда. Форма №2 – это разовый билет, у которого дата и время использования ограничены. Следующий проездной – тоже разовый, но уже с открытой датой использования в пределах указанного срока.

Следующие билеты рассчитаны исключительно на длительное пользование. Форма №4 дает право на фиксированное число поездок в течение определенного срока. С билетом по форме №5 можно ездить в подземке только в пределах фиксированной сумки в течение указанного срока действия. А по шестой форме проездного можно ездить в течение определенного срока неограниченное количество раз.

Также к каждой форме проездного чиновники определили требования вроде наименования и номера.

- Контроль за выполнением постановление возлагается на вице-губернатора Соколова М.Ю, - подытоживает документ.

Добавим, что тарифы на проездные в 2021 году в Санкт-Петербурге, скорее всего, подорожают.