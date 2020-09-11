Тарифы на проездные с 2021 года в Санкт-Петербурге могут увеличиться на 16 процентов

В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На этой неделе в Петербурге прошли очередные нулевые чтение бюджета. Говорили на совещании в том числе и о тарифах в общественном транспорте на будущий год. Горожане интересуются, ждать ли им повышения цен на проезд после Нового года. Ранее в городе уже заговорили о том, что стоимость может стать больше. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по транспорту, сейчас действительно рассматривают несколько вариантов тарифной политики. И два из трех связаны с повышением цен.

Как пояснили в Смольном, первый вариант – когда стоимость разового проезда в метро и наземном транспорте останется прежней. Второй – придется увеличить стоимость билетов длительного пользования (то есть проездных) на двойной индекс потребительских цен. Он составляет около 8%, а значит, стоимость проезда по «карточкам» может увеличиться на 16%. Третий вариант, который будут обсуждать, – увеличение стоимости суточных проездных билетов.

Стоимость проезда в метро и в наземном транспорте может увеличиться с 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– В процессе обсуждения проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут рассмотрены различные варианты тарифной политики на городской пассажирский транспорт, – отметили в Комитете по транспорту. – Окончательное тарифное решение будет зависеть от возможностей бюджета Санкт-Петербурга.

По сути, стоимость билетов для горожан будет зависеть от того, какой размер субсидии город решит выделить перевозчикам. Какие же точно будут тарифы в следующем году, станет понятно скорее всего к декабрю.

Повысятся ли цены в транспорте, станет понятно после принятия бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что с января в Петербурге уже повышали цены на проезд. Стоимость жетона в метро и билета на «наземке» с 2020 года возросла на 10 рублей. Для автобусов, троллейбусов и трамваев она составляет 50 рублей, а в подземке – 55. Правда, это касается разовых билетов. Месячные проездные в Петербурге бывают комбинированные или только на отдельный вид транспорта. Есть и проездные, которые можно приобрести на несколько суток. Кроме того, существуют Единые электронные билеты на все виды транспорта. По ним действует система скидок. Например, по «Подорожнику» стоимость поездки в метро начинается с 38 рублей (вместо жетона за 55 рублей), а с увеличением количества поездок за месяц цена снижается еще на несколько рублей.