Еще одна фирма-строитель метро появилась в Санкт-Петербурге

Третий потенциальный строитель метро появился в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один метростроитель появился в Санкт-Петербурге. Вдобавок к исторически единственному, но ныне проблемному ОАО «Метрострой», добавился «Метрострой Северной столицы», созданный «дочкой» банка ВТБ, компанией ВТБ-Девелопмент.

- Компания зарегистрирована 12 октября в Петербурге, в качестве основного вида деятельности указано строительство железных дорог и метро, - пишет «Интерфакс».

В пресс-службе банка журналистам заявили, что созданная компания направлена на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и говорить только о метро будет неправильно. Впрочем, само название структуры недвусмысленно намекает на намерение выйти на рынок строительства петербургской подземки.

Напомним, что кроме пока единственного застройщика «Метростроя» и нового претендента «Метростроя Северной столицы», на получение миллиардных контрактов хочет «Стройтрансгаз», советником директора которого стал экс-глава петербургского «Метростроя» Вадим Александров.