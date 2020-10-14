45 волонтеров станут помогать медикам при работе с ковидными пациентами в госпитале Ленэкспо

Все добровольцы проходят подробный инструктаж Фото: Артем КИЛЬКИН

К работе во временном госпитале добровольцы приступили 12 октября. Как отмечают медики, в первую очередь помощь волонтеров понадобится при уходе за пациентами и оказании им психологической помощи.

- В основном наши волонтеры - это студенты старших курсов медицинских вузов, которые уже имеют опыт работы с пациентами, больными коронавирусом, - говорит заместитель начальника госпиталя ветеранов войн Константин Семенцов, который занимается обучением добровольцев. - Все они готовы работать, готовы помогать. На их плечи ляжет в том числе работа с пожилыми и маломобильными пациентами. Они будут помогать медицинскому персоналу.

Работать волонтеры Ленэкспо работают в две смены по 6 часов. В каждую смену заступают по 5 человек. Все они самостоятельно выбирают, в какое время и в какие дни им удобно дежурить.

Добровольцы уже прошли инструктаж и научились надевать спецзащиту для перехода из зеленой зоны в красную. Средний возраст волонтеров - 28 лет.