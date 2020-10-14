СПбГЭУ переходит на дистанционное обучение с 19 октября

Санкт-Петербургский государственный экономический университет перешел на дистанционку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский государственный экономический университет решил полностью перейти на дистанционное обучение студентов. Об этом сообщается на официальном сайте университета. Удаленка начнется с понедельника следующей недели, 19 октября. Руководство вуза ссылается на ухудшение эпидситуации по коронавирусу в городе.

- В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 19 октября все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий. Расписание сохраняется в полном объеме, - передает пресс-служба СПбГЭУ.

Напомним, что в отличие от вузов в Санкт-Петербурге еще ни одна школа не перешла на удаленку. И это при том, что уже 86 классов в 40 средних образовательных учреждениях сидят на карантине и посещают уроки дистанционно. Однако в Смольном не считают ситуацию критической. По словам властей, на карантине сейчас только примерно 1% от общего числа школьников.