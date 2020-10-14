Даниил Медведев стартовал с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Даниил Медведев обыграл Ришара Гаске в первом круге турнира St.Petersburg Open 2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Даниил Медведев начал с победы турнир St.Petersburg Open 2020. Шестой ракетке мира и, пожалуй, главной надежде России в мировом теннисе, противостоял француз Ришар Гаске. Поединок в итоге закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:0 в пользу Медведева. Для 24-летнего россиянина эта победа стала первой после трехмачтовой серии поражений на предыдущих соревнованиях.

Теперь турнир проходит в статусе ATP-500. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Очень рад вернуться в Россию и снова участвовать в турнире! – отметил Даниил в своем Instagram.

Медведев победил со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующим соперником Медведева станет Райли Опелка из США. Матч состоится 15 октября. Напомним, в прошлый раз Даниил Медведев без особых проблем выиграл петербургский турнир. В этот раз он надеется повторить успех и закрепить статус чемпиона. Добавим, что теперь St.Petersburg Open проходит в статусе ATP-500, куда более престижном, чем ранний ATP-250.