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Спорт

Даниил Медведев стартовал с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Спортсмен, являющийся шестой ракеткой мира, без особых проблем обыграл француза Ришара Гаске
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Даниил Медведев обыграл Ришара Гаске в первом круге турнира St.Petersburg Open 2020.

Даниил Медведев обыграл Ришара Гаске в первом круге турнира St.Petersburg Open 2020.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Даниил Медведев начал с победы турнир St.Petersburg Open 2020. Шестой ракетке мира и, пожалуй, главной надежде России в мировом теннисе, противостоял француз Ришар Гаске. Поединок в итоге закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:0 в пользу Медведева. Для 24-летнего россиянина эта победа стала первой после трехмачтовой серии поражений на предыдущих соревнованиях.

Теперь турнир проходит в статусе ATP-500.

Теперь турнир проходит в статусе ATP-500.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Очень рад вернуться в Россию и снова участвовать в турнире! – отметил Даниил в своем Instagram.

Медведев победил со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Медведев победил со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующим соперником Медведева станет Райли Опелка из США. Матч состоится 15 октября. Напомним, в прошлый раз Даниил Медведев без особых проблем выиграл петербургский турнир. В этот раз он надеется повторить успех и закрепить статус чемпиона. Добавим, что теперь St.Petersburg Open проходит в статусе ATP-500, куда более престижном, чем ранний ATP-250.

Зрители присутствуют, но соблюдают меры безопасности по коронавирусу.

Зрители присутствуют, но соблюдают меры безопасности по коронавирусу.

Фото: Артем КИЛЬКИН