Педагог СПбГУ попался на публикации нацистских и эротических картинок во «Вконтакте»

Студенты СПбГУ пожаловались на учителя за нацистские картинки на его странице во «Вконтакте». Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты Санкт-Петербургского госуниверситета пожаловались руководству вуза на своего преподавателя, который размещал на личной странице во «Вконтакте» разнообразные нацистские картинки. Также учащиеся уличили горе-педагога в публикации расистских и антирелигиозных высказываний и фотографий обнаженных женщин. При этом страничка учителя была открытой – пожалуйста, любуйтесь, кто хочет.

- Все публикации преподавателя стали доступны неограниченному кругу лиц. На основе полученной информации заместителя ректора по безопасности Е.П. Шарыгина составила заявление в правоохранительные органы. Кроме этого подготовлено обращение в комиссию по этике СПбГУ, - гласят итоги ректорского совещания на сайте вуза.

Напомним, ранее университет обратился в полицию по делу о мошенничестве в отношении китайского студента. Некая женщина представилась парню сотрудницей вуза и пообещала перевести его на бюджет за «символическую» сумму.