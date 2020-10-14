Владимир Путин наградил орденом ректора Горного университета Санкт-Петербурга

Ректора Горного университета Владимира Литвиненко наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: пресс-служба Горного университета

Владимир Путин наградил ректора петербургского Горного университета Владимира Литвиненко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ за подписью президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

- За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, - гласит документ.

В 2019 году руководитель Горного университета стал самым богатым ректором России с доходом почти в 237 миллионов рублей. Однако в вузе Владимир Литвиненко получил зарплату только на сумму в 6,8 млн рублей. Остальной заработок идет за счет собственных акций компании по производству химических удобрений.

Добавим, что Владимир Путин также наградил орденами главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя Совета Федерации Андрея Турчака.