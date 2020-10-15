Самую крупную партию вакцины от коронавируса доставили в Санкт-Петербург

400 доз вакцины от коронавируса поступили в Петербург. Фото: vk.com/komzdravspb

400 доз противокоронавирусной вакцины поступил в Санкт-Петербург. 15 октября первая крупная партия оказалась на складах Центральной фармацевтической базы города. Пока она будет храниться там, но в ближайшее время препарат отправят в медучреждения, где начнется прививочная кампания. Правда, пока не для всех.

- Первая партия вакцины предназначена для иммунизации медицинских работников всех городских стационаров. В первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и «красных зон», - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Проводить вакцинацию врачей будут в сестрорецкой Городской больнице №40 и одной из поликлиник Красногвардейского района.

А всего до конца года в Петербург поступят 4667 доз препарата.

На данный момент в Северной столице вакцинированы уже 42 медика из числа персонала 40-й больницы и Больницы имени Боткина.