Высшая школа экономики перейдет на частичную удаленку с 26 октября в Санкт-Петербурге

ВШЭ уходит на частичное дистанционное обучение из-за коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Высшая школа экономики объявила о частичном переходе на дистанционное обучение в Санкт-Петербурге, а также в своих филиалах в других городах России. Удаленка из-за коронавируса начнется с 26 октября 2020 года. Соответствующий приказ руководства вуза опубликован на официальном сайте университета.

- Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов. Очные занятия, например – семинары, учащимся разрешат посещать не чаще, чем три раза в неделю. Данные изменения внесут в программу учебных дисциплин, - передает пресс-служба ВШЭ.

Добавим, что сутками ранее на дистанционное обучение перешел Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Однако многие вузы Северной столицы пока держатся и не уходят на удаленку, как и все школы, несмотря на незначительные случаи заболевания в некоторых классах.