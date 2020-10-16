В отношении водителя пожарной машины, которая задавила насмерть ребенка в Архангельске, завели уголовное дело

Трагедия произошла на оживленном перекрестке. Фото: vk.com/ghest29

Гибель 9-летнего ребенка под колесами пожарной машины в Архангельске стала уголовным делом. Его, по факту смертельной аварии, возбудило региональное Следственное управление СК России. Фигурантом стал водитель пожарной части.

- Уголовное производство по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в отношении 44-летнего водителя ПЧ №1 ОГПС, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчине, если его признают виновным, грозят принудительные работы ( до четырех лет) либо лишение свободы на срок до пяти лет с различными ограничениями по дальнейшей работе.

Напомним, что трагедия произошла 13 октября на перекрестке проспекта Ломоносова и Воскресенской улицы. Мальчик выехал на переход на самокате в тот момент, когда тяжелый пожарный КамАЗ поворачивал направо. После наезда машина остановилась, ребенку пытались помочь, но тщетно.