Смольный подвел итоги масштабного голосования о введении ограничений в школах Санкт-Петербурга

Ирина Потехина подвела итоги голосования о форматах обучения в школа Санкт-Петербурга во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном подвели итоги масштабного голосования по поводу возможного введения ограничений в школах Санкт-Петербурга в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Напомним, вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте» опубликовала соответствующий опрос, предложив несколько вариантов ответа родителям и педагогам.

За день в голосовании приняло участие почти 105 тысяч человек. Абсолютное большинство выступило за ранние каникулы. На втором месте расположился вариант с цикличным обучением – три недели в школе, а затем одну в дистанционном формате для прерывания цепочки заражений. Чуть позже Ирина Потехина подытожила увиденное.

В голосовании приняли участие 105 тысяч человек. Фото: vk.com/irina_potehina

- Особенно хочу поблагодарить родителей, приславших комментарии, главная мысль которых: лучше не использовать никакие ограничительные меры! Полностью согласна с вами! Наша общая задача - постараться обойтись без этого. Опрос не ставит целью выбрать между нормальной организацией учебного процесса и какими-то ограничениями. Но мы обязаны иметь запасные варианты, - подчеркнула вице-губернатор.

Тем временем в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились уже 700 школьников.