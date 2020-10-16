Подросток засмотрелся на телефон и угодил под электричку на станции «Новый Петергоф»

Электричка сбила невнимательного подростка в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летний петербуржец угодил под поезд на железнодорожной станции «Новый Петергоф». Все произошло утром 16 октября. По сообщениям полиции, подросток увлеченно смотрел в свой смартфон и не заметил края платформы. В итоге он свалился прямо на ж/д пути и получил травмы. Тревоги добавил и тот факт, что на него летела электричка. К сожалению, наезда избежать не удалось.

- Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказывает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Ранее в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила невнимательного грибника. Увидеть поезд ему помешал капюшон.