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Происшествия

Подросток засмотрелся на телефон и угодил под электричку на станции «Новый Петергоф»

Машинист поезда успел затормозить, но столкновения избежать не удалось
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Электричка сбила невнимательного подростка в Санкт-Петербурге.

Электричка сбила невнимательного подростка в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летний петербуржец угодил под поезд на железнодорожной станции «Новый Петергоф». Все произошло утром 16 октября. По сообщениям полиции, подросток увлеченно смотрел в свой смартфон и не заметил края платформы. В итоге он свалился прямо на ж/д пути и получил травмы. Тревоги добавил и тот факт, что на него летела электричка. К сожалению, наезда избежать не удалось.

- Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказывает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Ранее в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила невнимательного грибника. Увидеть поезд ему помешал капюшон.

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