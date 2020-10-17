«Зенит» обыграл «Сочи» в 11-м туре Российской Премьер-лиги

"Зенит" уверенно обыграл "Сочи". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл ФК «Сочи» и остается во главе турнирной таблицы. Матч, только что завершившийся на стадионе «Газпром Арена», окончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Финальный свисток ростовского арбитра Сергея Иванова зафиксировал то, что и должно, по идее, было случиться - «Зенит» выиграл. Однако последнее время команда Сергея Семака чувствовала себя не слишком уверенно. А в стартовом составе не оказалось капитана и главного бомбардира Артема Дзюбы.

Тем не менее петербуржцы начали уверенно и не давали гостям, в составе которых играла половины бывших зенитовцев, поднять головы. К 24-й минуте «Зенит» вел 2:0 благодаря голам Караваева и Ерохина. Причем в обоих поучаствовал Дуглас Сантос.

После перерыва сочинцы отыграли один мяч - гол забил Заика. Но на 93-й минуте все тот же Сантос установил окончательный счет.

3:1 и «Зенит» набирает 24 очка в 11 матчах. Догнать его может Московский «Спартак», который вечером сыграет против «Химок».