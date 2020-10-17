По 400-500 пациентов с коронавирусом ежедневно госпитализируют в Санкт-Петербурге

Больше 900 "ковидных" коек свободны в больницах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель петербургского Комитета по здравоохранению привел новые данные по ситуации с коронавирусом в городе. В частности, Дмитрий Лисовец рассказал, сколько пациентов с «ковид-19» ежедневно попадают на больничные койки.

- В среднем в сутки на этой неделе госпитализировали 400-450 пациентов, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава Комздрава.

Напомним, что суточная заболеваемость в последние дни сильно превышала 600 случаев, а в субботу очередной раз побила все рекорды. 17 октября было зафиксировано сразу 659 случаев заражения коронавирусом среди горожан.

При этом выздоравливают вдвое меньше, а это означает постоянно растущую заполняемость мест инфекционных отделениях. На сегодня в активной фазе болезни находятся 14 676 петербуржцев, но многие из них лечатся дома.

- Всего развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них свободно 941 место - заявил Лисовец.