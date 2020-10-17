В петербургских больницах осталась 941 свободная койка под COVID-19

В Петербурге осталась 941 свободная койка под "ковид", но резервы еще есть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего 941 койка осталась в инфекционных отделениях больниц Санкт-Петербурга. Об этом заявил председатель Комитета по Здравоохранению Дмитрий Лисовец. При нынешних темпах заболеваемости коронавирусом, этого хватил всего на неделю. Однако в Смольном просят не паниковать, ведь резервы еще есть.

- На этой неделе прием больных начал Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице. Подготовлены койки во временном госпитале в «Ленэкспо», однако пациентов туда не везут – хватает мест в других учреждениях, - отметил глава Комздрава.

Напомним, что в «Ленэкспо» есть 2500 мест для пациентов с разными формами болезни, от легких до тяжелых. А с 19 октября больных коронавирусом начнет принимать Николаевская больница.

По словам Дмитрия Лисовца, ежедневно в городе госпитализируют 400-500 человек, при том, что около 300, часть из которых лежали в стационарах, выздоравливают.

Для маленьких пациентов есть 65 свободных коек в Детской больнице №5 имени Филатова и 40 резервных - в Педиатрическом университете.