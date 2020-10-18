За сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 октября скончались 15 человек

В Петербурге продолжают гибнуть от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние новости о погибших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 октября 2020 года выглядят мрачно. За последние сутки в Северной столице от инфекции скончались 15 человек. Всего же с начала пандемии вирус унес жизни 3 тысяч 422 горожан.

В России же за последние сутки от коронавируса скончались 185 человек, всего же с начала пандемии виру унес жизни 24 тысяч 187 россиян.

Санкт-Петербург 18 октября при этом вновь поставил рекорд по числу заболевших. В городе за сутки коронавирус выявили у 674 человек.