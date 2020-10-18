Тотальный диктант в Санкт-Петербурге очно написали чуть более 2,5 тысяч человек

Стало известно число участников Тотального диктанта в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге подвели промежуточные итоги Тотального диктанта. В городе работало 88 площадок, где горожане могли могли проверить свои знания по русскому языку. Ожидалось пять тысяч участников - именно столько было зарегистрировано людей на написание диктанта. Однако пришла только половина.

- Диктант написали около 2 тысяч 600 человек, это чуть больше половины из тех, кто зарегистрировался, - сообщила "КП-Петербург" главный координатор акции «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге Елена Калинина. - На фоне обстановки с коронавирусом, это ожидаемый результат. Люди в последний момент побоялись приходить на очные площадки. В целом все было в порядке, открылись 88 площадок, как и было запланировано. Участники писали диктант с ограничениями, с рассадкой. На многих площадках люди не только приходили в масках, но и писали в них весь диктант. В главном штабе диктанта было ограниченное число участников, там писали только волонтеры.

Сейчас в течение четырех дней организаторы будут проверять работы участников, в субботу, 24 октября, начнут выдавать проверенные диктанты.

Также главный штаб в Санкт-Петербурге проводил трансляцию диктанта в режиме онлайн. Число этих участников еще не подсчитали.