Главу Выборгского района Ленобласти, где из бюджета пропали 700 миллионов рублей, отправили под домашний арест

Орлова отправили под домашний арест Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

В суде Санкт-Петербурга решили судьбу главы Администрации МО «Выборгский район» Геннадия Орлова. По версии следствия, чиновник вместе со своим подчиненным бывшим руководителем местного комитета по финансам Александром Болучевским причастны к хищению 700 миллионов рублей из бюджета.

- По данным следствия, Орлов по предварительному сговору совместно с председателем комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» и иными лицами, организовали перевод денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области

В итоге сегодня в Приморском районном суде Санкт-Петербурга следствие просило избрать для Орлова меру пресечения.

- Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников Комитета финансов администрации МО "Выборгский район", используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде следователь СУ СКР по Ленобласти просила отправить Орлова в СИЗО. Но убедить суд в этом не смогла.

- Следователь начала с попытки закрыть процесс. Суд отказал, - продолжают в объединенной пресс-службе судов. - Далее следователь пыталась приобщить постановление о привлечении Орлова в качестве обвиняемого, пояснив суду, что предъявила обвинение устно. Суд зачитал УПК РФ, следователь отказалась от этой мысли. Защита ходатайствовала о приобщении справок о состоянии здоровья Орлова, наград, грамот и почетных знаков. Следователь возразила, но почему пояснить не смогла. Суд грамоты приобщил.

Сам Орлов заявил, что вину не признает, скрывать не собирается.

- Хотел бы скрыться, уже скрылся, - пояснил суду Орлов.

В итоге суд отметил, что "доводы для стражи оказались голословны, доказательства суду никакие не представлены, являются предположениями следователя".