Назначен новый глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурге

Сергей Малинин лишился приставки "и.о." и стал главой Комблага. Фото: gov.spb.ru

Новый председатель Комитета по Благоуствойству Санкт-Петербурга назначен на должность 19 октября. Неожиданностей не произошло, и им стал Сергей Малинин, бывший исполняющим обязанности главы ведомства с октября прошлого года.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении с 19 октября Сергея Малинина на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по благоустройству, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что бывший руководитель Комблага Владимир Рублевский был уволен 14 октября 2019 года. С этого момента комитетом руководил его первый заместитель Сергей Малинин.

С приставкой «и.о.» он проработал больше года и с 19 октября 2020-го стал председателем одного из самых важных и заметных ведомств в Смольном.

Отметим, что Малинин – ленинградец. Ему 49 лет, в дорожном хозяйстве работает с 1993-года, а в Комитете по благоустройству – с 2012-го.

В его ведении находится уборка города, сады и парки Петербурга, вопросы вывоза мусора и т.д.