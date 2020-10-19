Рабочий разбился насмерть во время капремонта шахты лифта в Санкт-Петербурге

Рабочий упал в шахту лифта во время ремонта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге погиб мужчина во время ремонта шахты лифта. Трагедия произошла около 11 часов утра в понедельник, 19 октября 2020 года, в доме 61, корпус 1, по Лесному проспекту в Выборгском районе города.

- Рабочий занимался покраской шахты лифта между вторым и третьим этажами. В какой-то момент мужчина сорвался и упал на первый этаж, - пишет "Мойка78" со ссылкой на экстренные службы.

Очевидцы сразу же вызвали карету "скорой помощи". Однако прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти.

На данный момент точные обстоятельства и причины падения рабочего не установлены. На месте инцидента проводят проверку сотрудники следственных органов.

Напомним, что 11 октября 37-летний мужчина погиб в городе Волхов Ленинградской области во время земельных работ на проспекте Державина. На улице велось строительство водопровода и ливневой канализации, когда под рабочим обвалился грунт и он упал в траншею.